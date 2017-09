Beziehung zu Gott und Immobilienhype: Das Lettekiez-Lese-Festival geht weiter

Reinickendorf. Mit zwei Lesungen geht das Festival "Der Lettekiez liest" in die nächste Runde.

Im Wohnwagen des Projekts Teen Challenge auf dem Franz-Neumann-Platz liest die Autorin Tina Hennigs am Donnerstag, 14. September, um 18 Uhr aus ihrem Buch "Das gefundene Schaf" vor. Schon für Kinder ab drei Jahren erklärt sie darin, wie Menschen eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Martin Proschmann stellt im Anschluss die Biographie eines Mannes vor, den eine solche Beziehung aus seiner Drogensucht rettete.Die Autorin Katrin Rothe stellt am Dienstag, 19. September, um 18 Uhr ihr Buch "Betongold: Wie der Immobilienhype durch mein Wohnzimmer marschierte " in der Bibliothek am Schäfersee, Stargardtstraße 11-13, vor. Das Buch enthält auch einen Mieterratgeber. An die Lesung schließt sich eine Diskussion an. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.