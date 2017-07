Country am Schäfersee: Straßenfest am 7. Juli 2017

Reinickendorf. Das Vitanas Senioren Centrum Am Schäfersee in der Stargardtstraße 14 lädt am Freitag, 7. Juli, ab 14.30 Uhr zum großen Stargardtstraßen-Sommerfest unter dem Motto "Country & Western" ein.

Das Team des Vitanas Senioren Centrums Am Schäfersee hat ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein zusammengestellt: Stargast ist der Countrymusiker Larry Schuba, der auf der Bühne für Westernstimmung sorgen wird. Auch Walburga Raeder, Bert Mario Temme & DJ Bigbär sorgen für musikalische Highlights und Stimmung. Für die kleinen Gäste gibt es ein buntes Programm. Bei der Tombola warten viele Preise auf Gewinner. Leckereien vom Grill und kühle Drinks runden das abwechslungsreiche Programm ab.