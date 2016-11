Die Vorweihnachtszeit kann auch auf der Arbeit sehr schön sein!

Jedes Jahr basteln wir für unser Büro einen Kalender. Nicht nur wir selbst, sondern auch alle Kollegen, Gäste, Besucher erfreuen sich an diesem Anblick. So ist man gleich in Weihnachtsstimmung und die Tage bis zum Fest vergehen wie im Flug.

