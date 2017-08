Berlin: Bibliothek am Schäfersee |

Reinickendorf. Die Autorin Diana Marossek liest am Dienstag, 12. September, um 18 Uhr aus ihrem Buch „Kommst du Bahnhof oder hast du Auto? Warum wir reden, wie wir neuerdings reden“ in der Bibliothek am Schäfersee, Stargardtstraße 11-13. Frau Schmidt „geht Aldi“, Paul „muss Training“, und Sarah beendet jeden Satz mit „ich schwöre“. Wer jetzt nur an Neuköllner Schulhöfe denkt, hat etwas verpasst, denn auch der Kollege aus dem Büro nebenan redet oft schon so. Die Lesung ist Teil des Festivals "Der Lettekiez liest", der Eintritt ist frei. CS