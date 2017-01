Reinickendorf.

„Erdverbunden – luftvermählt“ ist der Titel eines Konzerts zum Lutherjahr des Liedermachers Stephan Krawczyk am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr in der Baptisten-Kirche Alt-Reinickendorf 32. Der Atheist Krawczyk zeigt sich darin beeindruckt vom eigensinnigen und mutigen Reformator Martin Luther. Karten kosten im Vorverkauf und ermäßigt acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Reservierungen unter info@efg-reinickendorf.de oder49 87 33 89.