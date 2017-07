Literarischer Spaziergang

Berlin: Quartiersbüro Auguste-Viktoria-Allee |

Reinickendorf. Die diesjährige Preisträgerin des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft, Ulrike Almut Sandig, eröffnet am 6. August die Lesesaison in Reinickendorf-West. Um 15 Uhr bricht sie mit Interessierten vom Büro des Quartiersmanagements, Garf-Haeseler-Straße 17, zu einem literarischen Kiezspaziergang auf. Die Idee dabei: Nachbarn zeigen Autoren den Kiez, und die eingeladene Au­torin liest an einzelnen Haltepunkten entlang der Auguste-Viktoria-Allee aus ihren Texten. Dabei ist jeder eingeladen, mit den Nachbarn und der Künstlerin ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme ist kostenlos. CS