Sieben Kirchen – ein Pfarrer: Neue Seelsorger in katholischer Kirche

Tegel. Der katholische Pfarrer Matthias Brühe ist jetzt auch für die St. Bernhard-Kirche in Tegel-Süd und die Allerheiligen-Kirche in Borsigwalde zuständig.

Zum 1. November hat der bisherige Pfarrer Clemens Dzikowski eine neue Aufgabe in der Militärseelsorge in Thüringen übernommen. Jetzt ist Pfarrer Matthias Brühe, der seit 2014 bereits die Herz-Jesu-Kirche und die St.-Joseph-Kirche in Tegel sowie die St.-Marien-Maternitas-Kirche in Heiligensee und außerdem zwei Gemeinden im Ortsteil Reinickendorf betreut, auch für die Bernhard-Lichtenberg-Gedenkkirche zuständig. Unterstützt wird er dabei von den Pfarrern Stefan Friedrichowicz und Frank Felgner.Stefan Friedrichowicz ist in Reinickendorf kein Unbekannter: Lange war er Pfarrer im Märkischen Viertel und ist seit einigen Jahren für die Justizvollzugsantalt Tegel zuständig, jetzt wird auch er mit 50 Prozent Stellenanteil die rund 15.000 Katholiken zwischen Konradshöhe und dem S-Bahnhof Schönholz pastoral betreuen.Außerdem arbeitet Daniela Charest als sogenannte Gemeindereferentin im Gesamtbereich. „Das ist schon eine Herausforderung!“ stellt der 51-jährige Pfarrer Brühe fest. Ähnlich wie in Bezirksreform und Kommunalreformen sollen auch die katholischen Kirchengemeinden künftig stärker zusammen arbeiten. „Dabei ist es uns wichtig, gemeindliche Traditionen vor Ort wertzuschätzen und soweit wie möglich beizubehalten. Wir sind dankbar für alle Gemeindemitglieder, die sich bereits ehrenamtlich engagieren und die wir wieder neugierig machen können.“ Im Advent haben jedenfalls alle katholischen Gemeindemitglieder in Tegel-Süd und Borsigwalde Post von ihrer Kirchengemeinde erhalten, in der sie über die neue pastorale Situation informiert werden – und auch eine Übersicht über die Weihnachtsgottesdienste bekommen.