Reinickendorf.

Das Quartiersmanagement Letteplatz möchte auch in diesem Jahr wieder einen lebendigen Adventskalender organisieren. Dabei geht es um Begegnungen im Kiez mit weihnachtlichen Themen. Ein erstes Planungstreffen findet am Mittwoch, 6. September, um 16 Uhr im Quartiersbüro an der Mickestraße 14 statt. Wer an diesem Datum keine Zeit hat, kann sich auch unter499 87 08 90 melden oder per E-Mail unter team@qm-letteplatz.de