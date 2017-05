Eheversprechen vor 60 Jahren

Reinickendorf.

Gleich zwei Ehepaare aus dem Fuchsbezirk können in diesen Tagen das besondere Jubiläum der Diamantenen Hochzeit feiern. Frieda und Waldemar Biegler gaben sich am 12. Mai vor 60 Jahren das Ja-Wort. Die Familie lebt seit 1993 im Bezirk, das Paar hat fünf Kinder, acht Enkel und vier Urenkel. Einen Tag später, am 13. Mai 1957 ließen sich Brigitte und Heinz Schläwicke trauen. Die Eheleute leben seit 60 Jahren in Reinickendorf, wo auch ihre beiden Kinder aufwuchsen. Das Bezirksamt und die Berliner Woche gratulieren allen Jubilaren, wünschen Gesundheit und alles Gute für die Zukunft.