Reinickendorf.

Die Eheleute Elvira und Wolfgang Schurich feiern am Sonnabend, 18. November, Eiserne Hochzeit. Am 18. November 1952 gaben sich der damalige Flughafenmitarbeiter und die frühere Elektrotechnikerin ihr Eheversprechen. Das Ehepaar Schurich wohnt bereits sein ganzes Leben in Reinickendorf. Zur Familie gehören ein Kind und ein Enkel. Bezirksamt und Berliner Woche gratulieren herzlich.