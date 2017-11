Lange Nacht der Therme "Romantik"

Mit dem Beginn der Vorweihnachtszeit sollte mehr Ruhe und Besinnlichkeit einkehren. Die traditionelle Lange Nacht der Therme, die ursprünglich als „Badparty“ konzipiert wurde, hält im letzten Monat des Jahres einmal dagegen. Am Freitag, den 1. Dezember 2017 heißt das Thema „Romantik“! Von Oktober bis April können Besucher jeden 1. Freitag im Monat die langen Öffnungszeiten unter einem besonderen Motto voll auskosten.



Die Thermalsole-Badelandschaft, der Saunabereich und die Gastronomie haben an diesem Tag wieder bis 24:00 Uhr geöffnet und bieten romantischen Nachteulen besondere Highlights. Musikalisch geht es diesmal etwas dezenter und ruhiger zu. Im Außenbereich können die Gäste bei Kerzenschein entspannen.



Die Gastronomie hat an diesem Abend Folgendes im Angebot:



• Schoko-Chili-Suppe

• frischer Obstsalat

• Blue-Eyes Cocktail



Unser Spezial-Aufguss-Plan beinhaltet Namen wie „Love-Quiz“ oder „Romantische Blüte“, die komplette Übersicht findet ihr >>HIER.



Ab 17:30 Uhr bis 24:00 Uhr gelten folgende Spezial-Tarife:

Erwachsene Bad: 12,50€

Kinder (4-14 Jahre) Bad: 7,00€

Erwachsene Sauna: 19,00€

Kinder (4-14 Jahre) Sauna: 13,50€