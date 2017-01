Reinickendorf.

Glückwünsche an zwei hochbetagte Reinickendorferinnen: Den 107. Geburtstag feierte die ehemalige Sozialarbeiterin Herta Laudien am 19. Januar. Nur ein Jahr jünger ist Hildegard Bellmann, die am 21. Januar 1911 das Licht der Welt erblickte. Das Bezirksamt Reinickendorf und die Berliner Woche gratulieren beiden Jubilarinnen, wünschen Gesundheit und alles Gute.