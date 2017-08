Als Gast im Parlament

Reinickendorf.

Am Donnerstag, 14. September, lädt der Abgeordnete Stephan Schmidt (CDU), zu einem Vormittag in den Preußischen Landtag ein. Auf dem Programm stehen die Teilnahme an der Plenarsitzung, eine Führung durch das historische Gebäude und ein persönliches Gespräch mit dem Abgeordneten. Interessenten melden sich mit Namen, Geburtsdatum, Adresse und Rückrufnummer unter

40 39 57 93 oder per Mail an buero@stephan-schmidt.berlin . Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 4. September 2017.