Bild des Monats im Newsletter

Reinickendorf.

Seit August vergangenen Jahres veröffentlicht das Kulturamt in seinem monatlichen Newsletter auch ein „Bild des Monats“ aus dem Bestand der Graphotek – und folgt damit einem Ersuchen der Bezirksverordneten, das die Fraktion Bündnis 90/Grünen auf den Weg gebracht hatte. Es handele sich dabei um Arbeiten der Künstler Harald Karow, Sati Zech und Dieter Ruckhaberle, teilte das Bezirksamt jetzt in einer Vorlage zur Kenntnisnahme mit. Für diese Bilder habe es bereits die Rechte zur Weiterveröffentlichung. Nach und nach will das Amt nun auch Bilder im Newsletter vorstellen, für die bislang noch keine Rechte vorliegen. Die Erlaubnisse sollen sukzessive eingeholt werden.