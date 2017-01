David Jahn bleibt JuLi-Vorsitzender

Reinickendorf. Der Reinickendorfer FDP-Verordnete David Jahn ist auf der Jahreshauptversammlung der Jungen Liberalen Nordberlin (JuLis) als Vorsitzender bestätigt worden.

Für Jahn stimmten 91 Prozent der Anwesenden. Ergänzt wird der Vorstand durch die Stellvertreter Helena Ruiz Uebe, Alexander Bibi und Carlo Pause. Die JuLis Nordberlin umfassen die Bezirke Reinickendorf und Pankow. Als nächstes konkretes Ziel für Reinickendorf nannte Jahn ein Jugendparlament. Er will einen entsprechenden Antrag in die BVV einbringen.Jahn nahm auch Stellung zu der Anzeige, die der AfD-Verordnete Rino Schmiedel 2016 gegen ihn stellte, weil Jahn ihn als Reichsbürger und Rassisten bezeichnet hatte. Jahn beruft sich auf Äußerungen Schmiedels in sozialen Netzwerken, die die Reinickendorfer AfD wiederum als Fälschung bezeichnet. Schmiedel sieht in Jahns Äußerungen eine Anstiftung zu einem körperlichen Angriff gegen ihn, der Tage später verübt worden sei.David Jahn steht zu seinen Äußerungen: "Ich lasse mich von einer ungerechtfertigten Anzeige nicht verwirren, sondern sehe sie vielmehr als Ritterschlag an."