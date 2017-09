Frank Steffel holt Direktmandat

Reinickendorf.

Nach 2009 und 2013 gewinnt CDU-Politiker Frank Steffel erneut das Direktmandat in Reinickendorf. Der Bezirk im Berliner Norden bleibt auch nach der Bundestagswahl fest in den Händen der Christdemokraten. Der bisherige Mandatsträger Frank Steffel konnte sein Direktmandat erfolgreich verteidigen. Obwohl Steffel gut acht Prozent weniger Erststimmen (36,8 Prozent) bekam als vor vier Jahren, reichte es zu einem klaren Sieg vor Thorsten Karge (23,7 Prozent) von der SPD. Auf Dieter Neuendorf von der AfD entfielen 13,1 Prozent der Erststimmen. Im Vorfeld der Bundestagswahl geriet Frank Steffel mit einer dubiosen Wahlwerbung in die Schlagzeilen.