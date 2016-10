Frank Steffel wieder nominiert

Reinickendorf.

Der Kreisvorstand, die Ortsvorsitzenden und die Vorsitzenden der Vereinigungen der Reinickendorfer CDU haben Frank Steffel erneut einstimmig als Bundestagskandidaten für Reinickendorf nominiert. Steffel ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. 2013 gewann er seinen Wahlkreis mit 45 Prozent, beim Urnengang im kommenden Jahr tritt er nun erneut an. Der CDU-Politiker ist Mitglied im Finanzausschuss sowie Obmann im Sport- und Ehrenamtsausschuss. Bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) am 18. September konnte die CDU Reinickendorf mit 35,6 Prozent die meisten Stimmen für sich verbuchen. Mit 21 Sitzen im Bezirksparlament stellt sie künftig die stärkste Fraktion in der Reinickendorfer BVV und hat Anspruch auf drei Stadtratsposten.