Gedenken an den Mauerbau

Berlin: Gedenkkreuz Horst Frank |

Reinickendorf. Der CDU-Ortsverband Schönholz lädt zu einer Gedenkveranstaltung zum Mauerbau am Sonntag, 13. August, um 18 Uhr an das Gedenkkreuz an den „Siebenbrücken“, an der S-Bahnbrücke über die Klemkestraße. Der CDU-Ortsverband hatte das Kreuz errichten lassen für Horst Frank, der dort als 20-Jähriger bei seinem Fluchtversuch aus der DDR am 29. April 1962 von DDR-Grenzsoldaten angeschossen wurde und später seinen Verletzungen erlag. Diesjähriger Gastredner und Zeitzeuge ist Eberhard Diepgen (CDU), ehemals Regierender Bürgermeister von Berlin. CS