Reinickendorf. Die SPD-Abgeordnete Bettina König lädt alle Bürger ein, sich mit ihr am Freitag, 8. September, von 11 bis 13 Uhr am „Aktionstag für ein schönes Berlin“ zu beteiligen. Konkret plant sie, gemeinsam zwei Baumscheiben in der Amendestraße mit bunten Herbstblumen zu bepflanzen. Treffpunkt ist ihr Bürgerbüro, Amendestraße 104. Die Teilnahme ist für Klein und Groß kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Für eine kleine Stärkung ist gesorgt. CS