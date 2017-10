Berlin: Wahlkreisbüro Bettina König |

Reinickendorf. Im Rahmen des Klangstraßenfestes rund um die Residenzstraße lädt die SPD-Abgeordnete Bettina König am Freitag, 13. Oktober, von 15 bis 20 Uhr zum Tag der offenen Tür in ihr Bürgerbüro, Amendestraße 104, ein. Die Besucher erwartet Livemusik. Am Montag, 16. Oktober, bietet Bettina König zudem eine Sprechstunde im Bürgerbüro von 16.30 bis 18 Uhr an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. CS