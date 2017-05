Neue Partei „Die Grauen“ gegründet: Ex-Verordneter ist Bundesvorsitzender

Reinickendorf. Der ehemalige Bezirksverordnete Michael Schulz hat am 13. Mai die neue Partei „Die Grauen – Für alle Generationen“ gegründet.

Der 39-jährige Fahrlehrer Michael Schulz zog 2006 erstmals in die Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ein. Damals gehörte er der Fraktion der Grauen Panther an. Nach internen Querelen trat Schulz 2011 für die Piraten an, mit denen er ebenfalls in Fraktionsstärke in die BVV einzog.Doch auch diese Fraktion zerlegte sich, Schulz war dann bis 2016 Einzelverordneter. Seine erneute Kandidatur für „Die Grauen“ scheiterte, die Partei schaffte die Drei-Prozent-Hürde für die Kommunalwahlen nicht.Mit der Neugründung soll sich laut Schulz die Partei vor allem für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit dem Untertitel „Für alle Generationen“ soll deutlich werden, dass sich die Partei nicht nur für ältere Menschen eintrete.Nächstes Ziel von Michael Schulz ist die Gründung weiterer Landesverbände zur Teilnahme an der Bundestagswahl.