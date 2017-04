Norbert Lammert im Gespräch

Reinickendorf.

Bundestagspräsident Norbert Lammert ist Gast des nächsten bundespolitischen Abends der CDU Reinickendorf am Dienstag, 16. Mai, ab 19 Uhr in der Aula des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in der Reginhardstraße 172. Das Thema des Abends lautet „Trump, Erdogan, AfD – wie steht es um die Demokratie in Deutschland und Europa?“ Interessierte Reinickendorfer sind herzlich zur Diskussion eingeladen. Die Anmeldung erfolgt unter bd@burkard-dregger.berlin oder64 31 37 44.