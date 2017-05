Politiker lädt zum Golden Girls’ Day

Reinickendorf.

Nach dem Girls’ Day ist vor dem Golden Girls’ Day: Zu einem Schnuppertag im Berliner Parlament lädt der Abgeordnete Tim-Christopher Zeelen (CDU) interessierte Ruheständlerinnen aus dem Bezirk ein. Auf dem Programm stehen eine Führung durch das Abgeordnetenhaus, die Teilnahme an einer Plenarsitzung und ein persönliches Gespräch mit dem Reinickendorfer Politiker. Termin ist der 18. Mai, es gibt drei Plätze. Bewerberinnen melden sich unter Angabe von Namen, Anschrift, Telefonnummer und Geburtsdatum unter kontakt@tim-zeelen.de oder per Post an: Tim-Christopher Zeelen, MdA, Brunowstraße 51, 13507 Berlin.