Berlin: SPD-Infostand |

Reinickendorf. Die SPD-Abgeordnete Bettina König steht am Infostand ihrer Partei an der Ecke Residenzstraße und Amendestraße am Sonnabend, 13. Mai, von 10.30 bis 11.30 Uhr für Gespräche mit den Bürgern bereit. Ansonsten bietet sie montags von 16.30 bis 18 Uhr eine Sprechstunde in ihrem Bürgerbüro, Amendestraße 104, an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. CS