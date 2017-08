Berlin: Wahlkreisbüro Bettina König |

Reinickendorf. Die SPD-Abgeordnete Bettina König bietet am Montag, 11. September, von 16.30 bis 18 Uhr eine Sprechstunde in ihrem Bürgerbüro, Amendestraße 104, an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Individuelle Termine können unter 40 72 43 36 vereinbart werden. CS