Berlin: Bürgerbüro Hakan Tas |

Reinickendorf. Die nächste Sprechstunde des Abgeordneten Hakan Taş (Die Linke) findet am Freitag, 1. Dezember, von 10 bis 14 Uhr in seinem Bürgerbüro in Alt-Reinickendorf 1 statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Anmeldung unter 98 35 48 50 gebeten. CS