Berlin: Wahlkreisbüro Bettina König |

Reinickendorf. Die SPD-Abgeordnete Bettina König lädt zur gemeinsamen Bürgersprechstunde mit dem jugendpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion in der Bezirksverordentenversammlung, Alexander Ewers, ein. Am Montag, 13. November, stehen die beiden von 16.30 bis 18 Uhr in Königs Bürgerbüro, Amendestraße 104, für Gespräche zur Verfügung. Der Bezirksverordnete Ewers ist Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. CS