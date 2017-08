Stammtisch mit Burkard Dregger

Reinickendorf.

Der CDU-Abgeordnete Burkard Dregger und die CDU Am Schäfersee laden am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr zum politischen Stammtisch unter dem Titel „Deutschland vor der Wahl: Stabilität statt rot-rot-grünes Chaos“ ein. Die Diskussionsveranstaltung findet im Restaurant „Alt-Reinickendorf“, Alt- Reinickendorf 1, statt. Die Anmeldung erfolgt unter 64 31 37 44 oder per E-Mail an bd@burkard-dregger.berlin