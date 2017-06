Viermal CDU-Talk

Berlin: Netto Gotthardstraße |

Reinickendorf. Am Sonnabend, 24. Juni, stehen die Abgeordnete des Wahlkreises Reinickendorf West, Emine Demirbüken-Wegner (CDU), und ihr Team gleich mehrfach für Gespräche bereit. Los geht’s um 10 Uhr vor dem Nettomarkt in der Gotthardstraße. Eine Stunde später wird an der Ecke Uranusweg und Scharnweberstraße vor dem NP Einkaufszentrum diskutiert. Ab 13 Uhr sind die Unions-Vertreter dann vor dem Kaufland in der Ollenhauerstraße anzutreffen. Der Verordnete Harald Muschner steht zwischen 10 und 13 Uhr vor dem Clou am Kurt-Schumacher-Damm und freut sich auf Gespräche und Anregungen. asc