Bewerbung um den Ehrenpreis

Reinickendorf.

In diesem Jahr verleiht Sozial- und Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) zum fünften Mal den Ehrenpreis an Personen, die sich ehrenamtlich für Menschen mit Behinderung engagieren. Vorschläge für Preisträger können von Einzelpersonen, Interessengemeinschaften, Organisationen, Arbeitsgruppen und als Eigenbewerbung eingereicht werden. Voraussetzung ist ein Engagement von mindestens sechs Monaten in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Bis zum 22. September besteht die Möglichkeit, Bewerbungen im Büro der Beauftragten für Menschen mit Behinderung, bevorzugt per E-Mail, einzusenden: Regina Vollbrecht, Beauftragte für Menschen mit Behinderung in Berlin-Reinickendorf, Eichborndamm 215, 13437 Berlin,

90 294 50 07, E-Mail: regina.vollbrecht@reinickendorf.berlin.de