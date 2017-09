Gastfamilien für junge US-Amerikaner gesucht

Werden Sie Gastfamilie im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms für junge Amerikaner!

Sie sind …… weltoffen… gastfreundlich… interessiert an anderen Kulturen und neuen Erfahrungen… bereit, Jugendlichen aus aller Welt ein schönes zweites Zuhause zu bieten?… dann werden Sie Gastfamilie bei Open Door International e.V. (ODI)!Der 18-jährige Lauren aus Oklahoma ist einer von 350 jungen Amerikanern, die mit einem Stipendium desund des US-Kongresses Deutschland kennenlernen möchten.Im Auftrag des Deutschen Bundestags führt die gemeinnützige Organisation Open Door International e.V. (ODI) das PPP für junge US-Amerikaner bereits seit über 20 Jahren durch.Bei den von uns betreuten jungen Gästen aus Amerika handelt es sich um Absolventinnen und Absolventen von High Schools oder von Berufsfachschulen in den USA, die sich für einen bestimmten Berufsbereich interessieren und in diesem weitere Erfahrungen sammeln sollen. Sie haben in den USA ein umfangreiches Auswahlverfahren absolviert und freuen sich auf ihre Zeit in Deutschland.Wir sind einund organisieren seit über 30 Jahren Auslandsaufenthalte für junge Menschen in Deutschland und im Ausland. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, bildungsorientierten Austausch zu fördern. Werden Sie Gastfamilie bei ODI und engagieren Sie sich für eine offene und demokratische Gesellschaft.Informieren Sie sich auch bei Facebook oder Instagram über uns.