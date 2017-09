Gesundheitstage in der Residenzstraße: Vorträge, Kurse, Check-Ups im Angebot

Reinickendorf. Vom 13. September bis 15. September finden erstmalig die Gesundheitstage Residenzstraße statt. Die zahlreichen Gesundheitsanbieter in der Residenzstraße und ihrer Umgebung wollen sich dabei einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.

69 81 41 95 und Das Programm gibt es unter www.zukunft-residenzstrasse.de . Fragen beantwortet Veranstalter Holger Scheibig unter69 81 41 95 und scheibig@conceptfabrik.de

Im Mittelpunkt steht das Gesundheitsfest am Freitag, 15. September. Von 14 bis 19 Uhr wird ein buntes Bühnenprogramm geboten mit Kampfsportvorführungen, Improtheater zum Thema Gesundheit sowie Livemusik aus Reinickendorf. Sportliche Mitmachaktionen wie das Bogenschießen unter Anleitung der Ex-Weltmeisterin Annette Tunn laden zum Ausprobieren ein. Doch was passiert auf den Gesundheitstagen genau? An 15 Ständen präsentieren sich Anbieter aus dem Gesundheitssektor und informieren über ihre Produkte, Kurse und Methoden. Zusätzlich zum Fest finden vom 13. bis 15. September zahlreiche dezentrale Aktionen statt. So bieten Gesundheitsexperten aus unterschiedlichen Bereichen an 17 Standorten Einblicke in ihre Arbeit. Dieses reicht von der Besichtigung eines Dentallabors über Gesundheitschecks bis zu Buchpräsentationen. Aktive Menschen oder solche, die es werden wollen, können gratis an 22 Kursen bei unterschiedlichen Einrichtungen teilnehmenund sich austesten. Wissbegierige können bei vier interessanten Gesundheitsvorträgen in der Stadtteilbibliothek am Schäfersee oder nebenan im Haus am See ihre Kenntnisse erweitern.