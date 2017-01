Gremiumwahl für die "Resi"

Reinickendorf.

Im Rahmen des Programms Aktives Zentrum Residenzstraße wird am Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr in der Bibliothek am Schäfersee, Stargardtstraße 11-13, das Gebietsgremium gewählt. Das Gebietsgremium dient der Beteiligung, Aktivierung und Vernetzung im Fördergebiet Residenzstraße. Es berät das Bezirksamt bei der Umsetzung des Förderprogramms und spricht Empfehlungen aus. Mitmachen können Interessierte, die im Gebiet wohnen oder arbeiten, ein Gewerbe betreiben, eine Immobilie besitzen oder ehrenamtlich engagiert sind und sich für das Aktive Zentrum einsetzen wollen. Weitere Informationen unter www.zukunft-residenzstrasse.de