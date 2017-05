Hunderte Rosen zum Muttertag

Reinickendorf.

Mehr als 500 Rosen hat die Frauen Union in der CDU Reinickendorf am Muttertag verschenkt. Bedacht wurden dabei vor allem die Bewohnerinnen diverser Senioreneinrichtungen in Wittenau, Waidmannslust, Frohnau, Hermsdorf, am Schäfersee und im Märkischen Viertel. „Mit unseren Muttertagsrosen danken wir seit vielen Jahren stellvertretend allen Müttern, die mit Liebe und Fürsorge ihren Kindern einen erfolgreichen Start ins Leben ermöglicht haben“, so die Kreisvorsitzende der Frauen Union Reinickendorf, Stadträtin Katrin Schultze-Berndt.