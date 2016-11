Berlin: HVD Betreuungsverein Reinickendorf |

Reinickendorf. Zu einer Informationsveranstaltung über die Patientenverfügung lädt der HVD-Betreuungsverein Reinickendorf am Mittwoch, 16. November, in seine Räume in Alt-Reinickendorf 7 ein. Der Vortrag beginnt um 16 Uhr, um Anmeldung unter 49 87 28 85 wird gebeten. bm