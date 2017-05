Berlin: HVD Betreuungsverein Reinickendorf |

Reinickendorf. Der Betreuungsverein Reinickendorf des Humanistischen Verbandes Deutschland bietet am Mittwoch, 17. Mai, um 16 Uhr die Veranstaltung „Mein Jahresbericht wird fällig und nun?“ in seinen Räumen in Alt-Reinickendorf 7, im Seminarraum 1.Etage an. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt unter 49 87 28 85. CS