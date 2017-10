Kürbisfest für Zehlendorf/Teltow

Am 20. Oktober lädt denn's Biomarkt alle großen und kleinen Herbst-Fans zum Kürbisfest in seinen Markt am Teltower Damm 299, 14167 Berlin ein.

Von 13-17 Uhr wird gefeiert: Mit Kürbisschnitzen und Ausmalbildern. Einem Glücksrad, an dem es nur Gewinner gibt, dem „Bio für die Sinne“-Quiz und natürlich Leckerem zum Probieren.