Mehr Mobilität für Sozialarbeiter: Verein Gangway künftig auf eBikes unterwegs

Reinickendorf.

Der zuständige Stadtrat für Jugend, Familie, Schule und Sport, Tobias Dollase (parteilos, für CDU) und Jobcenter-Geschäftsführer Wolfgang Steinherr übergeben eBikes an die Streetworker von Gangway e. V.

Weitere Informationen zu den Tätigkeiten der Streetworker gibt es im Internet unter gangway.de/

„Gangway“ berät Jugendliche im Alter von 16 bis 27 Jahren beim oft nicht einfachen Übergang von Schule zu Beruf. Das Projekt wird vom Jugendamt gefördert und findet in Kooperation mit der Jugendberufsagentur statt. Die Sozialarbeiter sind viel im Kiez unterwegs, um die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie sich aufhalten. Sie beraten sie bei der Berufsorientierung, helfen beim Anfertigen von Bewerbungsunterlagen und begleiten die Jugendlichen bei Terminen in Ämtern und Behörden. Für mehr Mobilität und bessere Sichtbarkeit sorgen zukünftig zwei eBikes, die vom Träger angeschafft und vom Bezirk finanziert wurden.Tobias Dollase: „Mit den eBikes schaffen wir ein mobiles Angebot für die jungen Menschen, die den Weg in die Jugendberufsagentur nicht schaffen. Gerade diese Zielgruppe liegt mir am Herzen. Wenn wir diese jungen Menschen nicht erreichen, sind langjährige Biographien ohne Erwerbstätigkeit vorhersehbar.“ Neben den eBikes übergab Dollase auch einen Anhänger, der bei öffentlichen Veranstaltungen zum Stehtisch umfunktioniert werden kann. „Mit den neuen eBikes sind wir nicht nur mobiler, sondern auch sichtbarer. Wir wollen Gangway und unsere Unterstützungsangebote noch bekannter machen“, freut sich Claudia Giese, Mitarbeiterin vom Verein Gangway.