Psychiatrische Hilfe online holen: Vorträge zur Nutzung moderner Medien

Der Gemeindepsychiatrische Verbund Berlin-Reinickendorf lädt im Rahmen der 11. Berliner Woche der Seelischen Gesundheit zu einer Informationsveranstaltung ein.

902 94 51 95 oder Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt unter902 94 51 95 oder katrin.braun@reinickendorf.berlin.de .

Die Veranstaltung findet am 10. Oktober, von 16 bis 18.30 Uhr, in der Baptisten-Gemeinde, Alt-Reinickendorf 32, statt. „PSYCHIATRIE.online!?“ wird sich in Vorträgen mit der Nutzung moderner Medien und des Internets in der psychiatrischen Versorgung auseinander setzen. Christiane Eichenberg referiert zu Chancen und Risiken der Digitalisierung. Die Erfahrungsexpertin Kristina Wilms stellt ihre selbst entwickelte Selbsthilfe-App für Menschen mit Depressionen vor. Als Abschluss der Veranstaltung wird sich die Improvisationstheatergruppe „Mut Art Labor“ unter der Leitung des Schauspielers Harald Polzin auf humorvolle Weise dem Thema widmen. Die Anwesenden haben außerdem die Möglichkeit, sich einen Überblick über die vielfältigen Hilfsangebote für psychisch beeinträchtigte Menschen in Reinickendorf zu verschaffen und mit kompetenten Fachleuten ins Gespräch zu kommen. Weiterhin wird ausgewählte Literatur zum Thema angeboten. Eingeladen sind Betroffene, Angehörige und Interessierte.