Berlin: HVD Betreuungsverein Reinickendorf |

Reinickendorf. Den nächsten Themennachmittag rund um ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz veranstaltet der HVD Betreuungsverein am Mittwoch, 11. Januar, von 15 bis 17 Uhr in seinen Räumen in Alt-Reinickendorf 7. Andrea von der Heydt, Geschäftsführerin des Vereins „Selbstbestimmtes Wohnen im Alter“ beantwortet Fragen und verteilt Info-Material. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig. bm