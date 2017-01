Reinickendorf.

Die nächste Seniorensprechstunde des Reinickendorfer Bundestagsabgeordneten Frank Steffel (CDU) und seiner Seniorenbeauftragten, der 72-jährigen Helga Hötzl, findet am Mittwoch, 8. Februar, statt. Fragen rund ums Älterwerden, zur Pflege, zu Freizeit- oder Sportangeboten, zu Ehrenamt und Hilfsmöglichkeiten beantworten beide in der Zeit von 11 bis 13 Uhr – und zwar am Telefon. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, wählt die

22 77 25 00.