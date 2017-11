Sprechstunde zu Rechtsfragen

Reinickendorf.

Die nächste Sprechstunde der SPD-Abgeordneten Bettina König ist am Mittwoch, 29. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr in ihrem Bürgerbüro, Amendestraße 104, dem Thema Miet- und Arbeitsrecht gewidmet. Für unverbindliche juristische Ersteinschätzungen steht der Politikerin dabei die Anwältin Oxana Rimmer zur Seite. Sie informiert auch zur Beratungs- und Prozesskostenhilfe. Für eine bessere Planung wird um Anmeldung unter40 72 43 36 oder per E-Mail an info@bettina-koenig.de bis zum 27. November gebeten.