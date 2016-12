Charles Dickens in Reinickendorf: Schwimm-Revue im Paracelsus-Bad

Reinickendorf. Am Sonnabend, 17., und Sonntag, 18. Dezember, ist es wieder so weit: Der Schwimm-Club Wedding 1929 e.V. führt zum 13. Mal seine Traditions-Weihnachtsrevue im und am Wasser auf.

462 19 77, Karten gibt es an der Kasse des Paracelsus-Bades, Infos unter462 19 77, www.sc-wedding.de

Frei nach Charles Dickens erzählen die Synchronschwimmerinnen des Vereins „Eine Weihnachtsgeschichte“. Von der Anfängerin über die Breitensportlerin bis hin zum Mitglied in der Deutschen Nationalmannschaft sowie in den Altersgruppen 6-49 Jahre sind rund 40 Wassersportlerinnen vertreten und erwecken die drei Geister der „vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht“ zum Leben. Die Sonnabend-Vorstellung findet um 19 Uhr, die am Sonntag um 16.30 Uhr statt; jeweils im Paracelsus-Bad in der Roedernallee 200-204.Der Schwimm-Club Wedding 1929 e.V. ist Berlins einziger Sportverein mit Synchron-Schwimmabteilung und hat sich zu einem regelrechten Leistungszentrum gemausert, ausgezeichnet mit dem DSV-Nachwuchsqualitätssigel des Deutschen Schwimmverbandes. Seit den frühen 60er-Jahren führt der Verein Wasserrevuen auf; seit 2003 mit der Unterstützung der Berliner Bäder-Betriebe.