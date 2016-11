Einbruch nach einer Stunde

Reinickendorf. Der Berlin-Ligist hat sein Auswärtsspiel beim BFC Preussen am vergangenen Sonntag deutlich verloren. Nach 90 Minuten hieß es gegen den amtierenden Berliner Pokalsieger 0:4. Bis zur 63. Minute hielten die Füchse das 0:0, doch dann brachen sie ein. Ein Eigentor von Julian Butt (1:0, 63. Minute) eröffnete den Torreigen, in der Folge überwanden die Lankwitzer Groth (72.), Berner (76.) und Robben (82.) Füchse-Torwart Steven Schultz.



Am kommenden Sonntag haben die Füchse ein Heimspiel gegen Aufsteiger DJK SW Neukölln. Anstoß der Begegnung ist um 13.30 Uhr am Freiheitsweg.

