Engagiert euch! Für das Turnfest

Reinickendorf.

Das Internationale Turnfest findet vom 3. bis 10. Juni in Berlin statt – es ist die größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung der Welt. Erwartet werden dazu rund 100.000 Menschen aus aller Welt, 70.000 Teilnehmer sind bereits fest angemeldet, hinzu kommen 20.000 Gäste und mehrere tausend Helfer. 400 Wettkämpfe in über 20 Sportarten stehen auf dem Programm. Der Reinickendorfer Jugend- und Sportstadtrat Tobias Dollase (für CDU) als ehemaliger Leistungssportler und aktiver Trainer fordert vor allem junge Reinickendorfer auf, sich ehrenamtlich zu beteiligen: als Betreuer, Anbieter einer Unterkunft, in der Organisation. Infos und Kontakt gibt es per E-Mail unter unterkunft.turnfest@dtb-online.de oder im Netz unter http://asurl.de/13d3