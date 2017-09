Inklusives Sportfest

Berlin: Sportplatz Scharnweberstraße |

Reinickendorf. Alle Sportfreunde sind zum achten inklusiven Sportfest des Netzwerks für Gesundheit und Bewegung (ngb) am Freitag, 15. September, von 10 bis 16 Uhr auf dem Sportplatz Schwarnweberstraße/Uranusweg eingeladen. 400 Teilnehmer aus psychosozialen Einrichtungen in Berlin werden ihre Kräfte beim Sponsorenlauf sowie bei Fußball, Tischtennis und Volleyball messen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, das ngb-Sportabzeichen zu erwerben. An Ständen werden Informationen zu den Freizeitsportangeboten innerhalb und außerhalb des psychiatrischen Hilfesystems vermittelt. Auch für Essen, Trinken und gute Unterhaltung ist gesorgt. CS