Meister in fünf Jahren? Füchse-Präsident Frank Steffel mit mutigem Ziel

Reinickendorf. Frank Steffel ist bei der Mitgliederversammlung der Füchse Berlin im Mai nach zehnjähriger Amtszeit für zwei weitere Jahre zum Präsidenten gewählt worden. Berliner Woche-Reporter Michael Nittel wagte mit Steffel einen Blick zurück und voraus.

Weiter wachsen: 5000 Mitglieder sind realistisches Ziel

Steffel:"Frauensport findet medial zu wenig statt"

Das ist ein großer Vertrauensbeweis für das gesamte Präsidium und unsere Arbeit in den vergangenen Jahren. Offensichtlich sind die Mitglieder mit der Entwicklung ihres Vereins zufrieden. Wir haben unsere Mitgliederzahl um 80 % gesteigert, stehen wirtschaftlich sehr gut da, haben für 1,5 Mio. Euro unser neues Vereinsheim gebaut, das Areal am Freiheitsweg weiter entwickelt, zahlreiche neue Sportarten gegründet und im Handball den Weltpokal, den Europa Pokal, den Deutschen Pokal und zahlreiche Deutsche Meisterschaften in der Jugend gewonnen.Wir wollen kontinuierlich weiter wachsen. Natürlich insbesondere durch gute Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber gerade die Gewinnung der Generation Ü40 für den Vereinssport ist uns besonders wichtig. Wenn der Orthopäde oder Internist sportliche Aktivitäten empfiehlt, wollen wir als Verein ein attraktives Angebot machen. Nicht nur im Wettkampfsport, sondern vor allem auch im Freizeitsport. Niemand muss Nordic Walking allein machen oder in kommerzielle Fitnessstudios gehen. Wenn wir ausreichend Hallenzeiten und Trainingsstätten bekommen, sind 5000 Mitglieder in den kommenden Jahren ein realistisches Ziel.Die Schlagdistanz zu den großen Drei aus Kiel, Flensburg und Mannheim ist geringer geworden. Wir wollen in den nächsten fünf Jahren ernsthaft um den Deutschen Meistertitel mitspielen und wenn dann alles passt, müssen wir unsere Chance nutzen.Ja, obwohl die Finanzierung von Frauensport wie die Bespiele im Fußball, Volleyball und Handball zeigen, leider sehr schwierig ist. Wir unterstützen die gute Arbeit von Managerin Britta Lorenz und ihrem Team nach Kräften. Vielleicht finden sich ja zukünftig auch mehr Sponsoren und die Medien berichten auch einmal über Frauensport. Denn dieses Ungleichgewicht in der öffentlichen Wahrnehmung ist das größte Problem.Nein, im Gegenteil. Diese drei Vereine machen eine großartige Arbeit und sind in anderen Regionen Reinickendorfs ein ganz wichtiger Teil der Attraktivität unseres Bezirks. Alle drei Vereine werden übrigens seit Jahren sehr seriös und kompetent geführt.Wir haben momentan so viel mit unserer Entwicklung und den Herausforderungen der Gegenwart zu tun, dass wir nicht alles auf einmal anpacken können. Übrigens arbeiten wir in vielen Gremien mit ganz unterschiedlichen Vereinen in Berlin hervorragend zusammen.