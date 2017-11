Es gibt in Deutschland eine Zulassungspflicht , diese Leute wohnen gegenwärtig in Berlin ,und kümmern sich nicht um Ihre Autos . z.B. auch in der Lindauerallee 63, 13403 Berlin ein VWPolo, ohne gültige Kennzeichen und ohne Bereifung ,oder in der Lindauerallee der rote Golf steht auch seit 2 Jahren an gleicher Stelle .Mit freundlichen GrüßenBilder folgen anbei .