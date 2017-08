Anwohnerversammlung zum Rosenthaler Herbst 2017

Rosenthal. Der Bürgerverein Dorf Rosenthal e.V. lädt alle Anwohner zu einer Versammlung zur Vorbereitung des 44. Rosenthaler Herbstes 2017 vom 15. bis 17. September 2017 ein.

Wie in den vergangenen Jahren soll auch 2017 der Rosenthaler Herbst am 3. Septemberwochenende stattfinden. Das Dorffest findet im Landhaus Rosenthal, auf dem Gelände der Kirchengemeinde Rosenthal-Wilhelmsruh, auf der Hauptstraße zwischen Kirche und Schmiede sowie auf dem Dorfanger der Hauptstraße zwischen Schönhauser Straße und An der Vogelweide statt.Um die Anwohner der betroffenen Straßen zu informieren und mögliche Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, sollen alle Fragen rund um die Veranstaltung mit den Anwohnern besprochen werden. Der Bürgerverein lädt deshalb zur Anwohnerversammlung am 24. August 2017 um 19.00 Uhr in das Verbandshaus des Bezirksverbands der Gartenfreunde Pankow e.V., Quickborner Straße 12, 13158 Berlin, gegenüber der Endhaltestelle Rosenthal Nord der Tram M1, ein.