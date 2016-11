Fotokünstlerin Ina Lunkenheimer zeigt Adventsausstellung

Wilhelmsruh. Die Fotokünstlerin Ina Lunkenheimer präsentiert in ihrer Atelier-Galerie eine Adventsausstellung.

Unter dem Motto „Berlin immer anders. Stadtfacetten“ zeigt sie Fotos und Collagen mit Berliner Motiven. Zu besichtigen ist die Schau unterm Dach in der Niederstraße 2 ab 27. November an allen vier Adventssonntagen. Die Künstlerin begab sich für diese Ausstellung gezielt auf die Suche nach Berlin-Motiven.Sie suchte sich für diese Aufnahmen ungewöhnliche Blickwinkel und probierte neue Perspektiven aus. Außerdem fotografierte sie Details, auf die man beim Vorübergehen kaum achtet. Einige ihrer Bilder hat sie zu Collagen so weiterentwickelt, dass sie ganz eigene Geschichten erzählen. Weitere Bilder entstanden in der unmittelbaren Umgebung ihres Ateliers, in der Schönholzer Heide, in Wilhelmsruh und in Lübars.In der Ausstellung präsentiert Ina Lunkenheimer aber nicht nur die großformatigen Bilder. Sie stellte für 2017 auch einen Kalender mit lokalen Motiven zusammen. Weiterhin gestaltete sie eine Foto-Musik-Show, die sie an allen Adventssonntagen ab 18 Uhr zeigt.

Geöffnet die Adventsausstellung von 15 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 917 27 98.